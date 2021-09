Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’active pour résoudre cette grande priorité de Sampaoli !

Publié le 27 septembre 2021 à 15h30 par T.M.

Récemment, Jorge Sampaoli s’est plaint de son effectif encore un peu court à son goût. Pablo Longoria pourrait alors résoudre cela en janvier en attirant de nouveaux joueurs et surtout un nouvel attaquant.

Avec une dizaine de recrues au compteur cet été, l’OM s’est considérablement renforcer. Pablo Longoria s’est démené pour offrir de nouvelles solutions à Jorge Sampaoli, qui bénéficie aujourd’hui d’un effectif conséquent, avec des postes quasiment tous doublés, afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Toutefois, aux yeux de Sampaoli, cela ne semble pas être suffisant. En effet, il y a quelques jours, l’entraîneur de l’OM se plaignait de son effectif qui était encore un peu court : « La rotation est nécessaire car il y a pas mal de matches, des blessures et j'ai un effectif un peu court ». Et depuis le début de la saison, un poste en particulier cristallise le manque de solutions, celui de buteur. En effet, avec l’absence prolongée d’Arkadiusz Milik, l’OM a dû bricoler, en faisant notamment évoluer Dimitri Payet en 9. Si Bamba Dieng a également bien assuré l’intérim et que le Polonais est proche du retour, recruter un nouvel attaquant semble toujours être une priorité et Pablo Longoria devra donc y répondre dans les prochaines semaines.

Un nouvel attaquant à l’OM !