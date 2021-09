Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va passer à l'action pour l'avenir d'Ansu Fati !

Publié le 27 septembre 2021 à 14h10 par B.C.

Nouveau numéro 10 du Barça après le départ de Lionel Messi, Ansu Fati s’est fait remarquer pour son retour en inscrivant un but face à Levante (3-0). Désormais, la direction espère rapidement sécuriser son avenir.

Le calvaire d’Ansu Fati a pris fin ce dimanche. Blessée au genou en novembre 2020, la pépite du FC Barcelone a fait son grand retour face à Levante (3-0), et avec la manière puisque le nouveau numéro 10 du club a rapidement trouvé le chemin des filets. « Je suis heureux de la victoire, mais nous avons un long chemin à parcourir. Je veux tout faire pour aider l’équipe, je suis une arme de plus. Je vais essayer de donner tout ce que j’ai quand l’entraineur fera appel à moi. Je serai toujours disponible pour jouer et essayer d'aider l'équipe. Je ne sais pas si je vais avoir encore des minutes, car au Barça, il faut les mériter », s’est réjoui Ansu Fati, au micro de Movistar +. Un retour qui a de quoi satisfaire Ronald Koeman et les dirigeants du FC Barcelone, même si ces derniers n’oublient pas que l’attaquant de 18 ans sera libre à l’issue de la saison, bien qu’une clause présente dans son bail permet au club de le prolonger automatiquement pour deux saisons.

Ça urge pour la prolongation d’Ansu Fati