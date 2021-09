Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’arrivée de Donnarumma au PSG !

Publié le 27 septembre 2021 à 13h45 par T.M.

Cet été, Gianluigi Donnarumma a donc posé ses valises au PSG. Un mouvement sur lequel est revenu la presse italienne ce lundi.

Ayant réalisé un mercato XXL à moindre coût, Leonardo a notamment profité des grosses opportunités sur le marché des transferts. Cela a notamment été le cas avec Gianluigi Donnarumma. Annoncé comme le futur meilleur gardien du monde, l’Italien était libre. N’ayant pas réussi à se mettre d’accord avec le Milan AC pour prolonger, Donnarumma avait l’embarras du choix. Annoncé à la Juventus ou au FC Barcelone, c’est finalement au PSG qu’il a posé ses valises. Toutefois, à en croire le Corriere dello Sport , les coulisses de cette opération ne seraient pas aussi simples.

La vengeance de Raiola !

Comment Gianluigi Donnarumma en est donc venu à rejoindre le PSG cet été ? Le média italien fait la lumière sur ce dossier ce lundi. Et tout d’abord, le départ du gardien du Milan AC résulterait d’une vengeance de Mino Raiola, qui n’aurait pas digéré d’avoir été mis à l’écart lors de la prolongation en 2017. Mais c’était ensuite loin d’être gagné pour le PSG puisque la Juventus était aussi sur le coup. Toutefois, avec le départ de Fabio Paratici et l’arrivée de Massimiliano Allegri, les cartes ont été rebattues et la Vieille Dame n’était finalement plus dans le coup. Pour le plus grand bonheur de Leonardo.