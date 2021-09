Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Premier coup de froid dans le dossier Cavani ?

Publié le 27 septembre 2021 à 13h00 par La rédaction

Le FC Barcelone envisage de recruter un nouvel attaquant de pointe en janvier. Et si la piste Edinson Cavani existe, le Barça n’a a priori pas l’argent nécessaire pour l’attirer.

Avec les blessures conjuguées de Ousmane Dembélé, Sergio Aguero et Ansu Fati, l’attaque du FC Barcelone était quelque peu en berne. Le retour de l’ailier espagnol a tout de même fait le plus grand bien à Ronald Koeman qui l’a fait entré contre Levante et a inscrit le 3ème but des siens (3-0). Mais ce réveil des joueur offensifs du Barça demande confirmation. Et Joan Laporta n’a pas exclu, loin de là, l’idée de recruter un nouvel avant-centre. Edinson Cavani est notamment pisté…

Le FC Barcelone voudrait que Manchester United prenne en charge une partie du salaire