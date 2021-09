Foot - PSG

PSG - Malaise : Gianluigi Donnarumma en plein cauchemar à Paris ?

Publié le 27 septembre 2021 à 9h45 par T.M.

Cet été, le PSG a frappé fort avec l’arrivée libre de Gianluigi Donnarumma. Toutefois, pour le portier italien, cette expérience commence à devenir un véritable cauchemar.

A 22 ans, Gianluigi Donnarumma est annoncé comme le futur meilleur gardien du monde. Une promesse montrée cet été durant l’Euro, qu’il a remporté avec l’Italie et dont il a été élu meilleur joueur. Forcément, cela attire également les intérêts et cet été, Donnarumma était l’une des grosses affaires à saisir. Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, avec qui il n’a pas réussi à se mettre d’accord pour prolonger, le portier transalpin a rejoint le PSG. Mais dans la capitale française, il y avait déjà Keylor Navas. La concurrence s’annonçait alors très rude et pour le moment, cela ne tourne pas en faveur de Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma triste et seul ?