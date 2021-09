Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a déjà tranché entre Navas et Donnarumma !

Publié le 26 septembre 2021 à 18h10 par A.C.

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se disputent une place de titulaire au Paris Saint-Germain.

Il ne manquait plus que ça ! Dans un effectif rempli de talent et de gros égos, Mauricio Pochettino doit se montrer intelligent et surtout diplomatique pour garder un vestiaire soudé. Mais cette saison, le coach du Paris Saint-Germain doit faire face à un problème de plus avec le poste de gardien de but. Champion d’Europe avec l’Italie et élu meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma a débarqué cet été au PSG, où Keylor Navas semblait jusque-là un titulaire indiscutable. Les deux se disputent donc une place dans le onze de départ et chaque choix de Pochettino pourrait bien déclencher une nouvelle polémique interne.

Navas aligné face à City... et pour toute la Ligue des Champions ?