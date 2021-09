Foot - PSG

PSG - Polémique : Kylian Mbappé a lâché une énorme insulte à Neymar !

Publié le 26 septembre 2021 à 12h15 par H.G. mis à jour le 26 septembre 2021 à 12h26

Frustré sur le banc parisien après avoir été en manque de réussite tout au long du match contre Montpellier, Kylian Mbappé a eu des mots durs à l’encontre de Neymar.

Si le PSG s’est imposé 2-0 face à Montpellier ce samedi soir, enregistrant ainsi un huitième succès consécutif en Ligue 1, le club de la capitale ne doit pas vraiment ce succès à Neymar et Kylian Mbappé. En effet, les deux hommes ont manqué d’efficacité et se montrés trop peu altruistes en cherchant avant tout à marquer plutôt qu’à agir pour le collectif. Ainsi, les deux hommes se sont trop souvent oubliés mutuellement, mettant leurs intérêts personnels devant ceux du collectif. Mais en fin de rencontre, Neymar a eu un éclair d’altruisme en servant Julian Draxler, auteur du second ballon parisien sur son premier ballon de la partie.

« Ce clochard là, il ne me fait pas la passe »