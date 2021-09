Foot - PSG

PSG - Polémique : Cette terrible sortie de Mbappé sur Neymar…

Publié le 26 septembre 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas réussi à se trouver ce samedi soir contre Montpellier, l’attaquant français n’a pas caché sa frustration sur le banc parisien après avoir été remplacé.

Opposé à Montpellier ce samedi soir, le PSG a enchainé une huitième victoire de suite en championnat en s’imposant 2-0. Cependant, la copie parisienne ne fut pas parfaite, et surtout sur le plan offensif. En effet, et c’est paradoxal, c’est davantage l’attaque qui a failli au Parc des Princes, tandis que les joueurs des autres secteurs de jeu ont réalisé de belles prestations. Les reproches concernent Neymar et Kylian Mbappé, qui ont tout simplement tout fait à l’envers. En voulant absolument marquer un but, l’un et l’autre n’ont eu de cesse de se marcher dessus, d’en faire trop et de finalement oublier l’intérêt de l’équipe face à leurs désirs individuels statistiques.

« Il ne me fait pas la passe »