PSG - Clash : Après Mbappé, Frédéric Antonetti s'en prend au PSG !

Publié le 25 septembre 2021 à 18h45 par D.M.

Quelques jours après avoir critiqué Kylian Mbappé, Frédéric Antonetti a laissé entendre qu'il existait une différence de traitement entre le PSG et les clubs moins puissants.

Frédéric Antonetti ne décolère pas. Après la défaite de son équipe face au PSG mercredi soir (1-2), l’entraîneur du FC Metz avait critiqué l’attitude de Kylian Mbappé, qui n’avait pas hésité à chambrer le gardien messin Alexandre Oukidja : « Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble ». Expulsé par l’arbitre lors de cette rencontre, Antonetti en a remis une couche sur le PSG en conférence de presse.

« Les grands clubs n’aiment pas l’incertitude »