PSG - Malaise : Ces nouvelles annonces sur la situation de Sergio Ramos !

Publié le 25 septembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas pu faire ses grands débuts avec le PSG, l’international espagnol travaillerait néanmoins d’arrache-pied pour retrouver la forme après que des mauvais choix aient été effectués avec sa santé dans les derniers mois.

Troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain, qui a profité de la fin de son contrat au Real Madrid pour s’attacher ses services, Sergio Ramos a paraphé un contrat de deux avec l’écurie francilienne. En le recrutant, l’idée de Leonardo était d’apporter de l’expérience à la charnière centrale parisienne, un an après le départ libre de l’expérimenté Thiago Silva vers Chelsea à la suite du Final 8 de la Ligue des champions. Seulement voilà, pour l’instant, le défenseur espagnol de 35 ans n’a pas encore pu apporter ses servies au PSG. Et pour cause, victime de soucis aux mollets, il n’a tout simplement pas disputé la moindre minute de jeu sous le maillot parisien. Ses grands débuts ne devraient d’ailleurs pas intervenir dans l’immédiat dans la mesure où Sergio Ramos travaille toujours en individuel comme l’a annoncé le club ce vendredi dans son traditionnel point médial.

« Le processus de récupération n'a pas été respecté », affirme un médecin espagnol