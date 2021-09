Foot - PSG

PSG - Polémique : Un ancien du PSG monte au créneau pour Mbappé…

Publié le 25 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il est au coeur d’une polémique en rapport à son comportement envers le gardien messin mercredi soir à la toute fin du match opposant Metz au PSG (1-2), Kylian Mbappé a reçu le soutien d’un ancien de la maison en la personne d’Antoine Kombouaré.

Dans un match dans lequel il n’a pas trouvé le chemin des filets pour la troisième fois d’affilée après l’OL et Bruges en Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait parler de lui après la victoire au forceps face à Metz mercredi soir du PSG (2-1). Mais pas pour les bonnes raisons. En effet, après le but vainqueur inscrit par Achraf Hakimi dans le temps additionnel, Mbappé est allé taquiner le gardien messin en la personne d’Alexandre Oukidja qui n’a pas su cacher sa frustration. De quoi attiser la colère de Frédéric Antonetti, entraîneur de Metz, en conférence de presse après coup. « Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble ».

« C’est un garçon super bien éduqué »