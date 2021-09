Foot - PSG

PSG - Malaise : Après son clash, Mbappé se fait fracasser !

Publié le 24 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé s'est accroché avec Alexandre Oukidja en fin de match contre le FC Metz, l'attaquant du PSG se fait recadrer par Mickaël Landreau.

Très discret sur la pelouse, Kylian Mbappé s'est distingué par une polémique avec Alexandre Oukidja. Après le but d'Achraf Hakimi en toute fin de match, offrant la victoire au PSG contre le FC Metz (2-1), l'attaquant de l'équipe de France a chambré le portier lorrain, ce qui n'avait pas plus à Frédéric Antonetti. « Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble », confiait l'entraîneur messin après la rencontre. Un avis partagé par Mickaël Landreau.

«C’est bon, t’as gagné à Metz. Il faut être calme»