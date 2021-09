Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo recadre Kylian Mbappé !

Publié le 24 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Moins en vue contre le FC Metz, Kylian Mbappé aurait pu permettre au PSG de se mettre à l'abri plus tôt, comme le constate Daniel Riolo.

En l'absence de Lionel Messi, Kylian Mbappé était aligné aux côtés de Mauro Icardi et Neymar. Et s'il s'est montré actif en début de match, le Champion du monde s'est surtout illustré par son clash avec Alexandre Oukidja en fin de match. En effet, l'attaquant du PSG a connu beaucoup de déchets et le club parisien a donc attendu les dernières secondes du match pour s'imposer contre le FC Metz (2-1). Daniel Riolo n'est d'ailleurs pas tendre avec Kylian Mbappé.

«Le déchet technique de Mbappé, c’est phénoménal !»