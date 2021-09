Foot - PSG

PSG - Clash : Kylian Mbappé se fait encore fracasser !

Publié le 25 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Quelques jours après son clash avec Alexandre Oukidja, Kylian Mbappé n'est pas épargné pour son comportement.

« Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble ». Après la victoire du PSG dans les dernières minutes contre le FC Metz (2-1), Frédéric Antonetti n'a pas hésité à critiquer le comportement de Kylian Mbappé qui était allé chambrer Alexandre Oukidja après le but victorieux d'Achraf Hakimi. Ancien entraîneur du Red Star, Régis Brouard critique lui aussi l'attaquant du PSG qui aurait pris la grosse tête selon lui.

«Je pense qu’il a chopé un peu le boulard»