Foot - PSG

PSG - Polémique : Mbappé reçoit un énorme message après son clash à Metz !

Publié le 25 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Vivement critiqué par Frédéric Antonetti après son clash avec Alexandre Oukidja, Kylian Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de Jérôme Rothen.

Après la victoire du PSG contre le FC Metz mercredi (2-1), Frédéric Antonetti avait pointé du doigt le comportement de Kylian Mbappé qui a chambré Alexandre Oukidja après le but d'Achraf Hakimi à la 94e minute. « Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble », confiait l'entraîneur du FC Metz en conférence de presse. Mais Jérôme Rothen recadre Antonetti.

«Antonetti ne devrait pas parler d’humilité»