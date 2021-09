Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino répond à Antonetti pour Mbappé !

Publié le 24 septembre 2021 à 15h45 par A.M. mis à jour le 24 septembre 2021 à 16h28

Alors que Frédéric Antonetti avait estimé que Kylian Mbappé devait faire preuve de plus d'humilité, Mauricio Pochettino a répondu l'entraîneur du FC Metz.

Les dernières minutes à Metz ont été très chaudes. En effet, le PSG a du attendre la 94e minute et le but salvateur d'Achraf Hakimi, auteur d'un doublé, pour venir à bout des Lorrains (2-1). Sur le but de l'international marocain, Kylian Mbappé est d'ailleurs allé chambrer Alexandre Oukidja, ce qui a provoqué la colère du portier messin. après la rencontre, Frédéric Antonetti n'était d'ailleurs pas très tendre avec l'attaquant du PSG. « Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble », confiait l'entraîneur du FC Metz en conférence de presse.

«Mbappé est un garçon extraordinaire et très humble»