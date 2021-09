Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino fait une annonce pour Messi !

Publié le 24 septembre 2021 à 14h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi sera une nouvelle fois forfait pour le déplacement à Montpellier samedi, Mauricio Pochettino espère toutefois pouvoir compter sur sa star assez rapidement.

La polémique sur le remplacement de Lionel Messi contre l'OL dimanche n'aura pas duré longtemps. Et pour cause, il s'est avéré que Mauricio Pochettino avait simplement joué la précaution. Touché au genou, l'Argentin avait donc quitté la pelouse à la 76e minute de jeu avant de déclarer forfait pour le déplacement à Metz. Et Lionel Messi sera de nouveau absent pour la réception de Montpellier samedi comme l'a confirmé le PSG par le biais d'un communiqué : « Leo Messi a repris la course aujourd’hui selon le protocole de soins mis en place. Un nouveau point sera fait dimanche selon l’évolution . »

«On espère que l'évolution sera positive»