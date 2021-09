Foot - PSG

PSG - Malaise : Retour imminent pour Juan Bernat ? La réponse !

Publié le 24 septembre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors qu’il est absent depuis plus d’un an, Juan Bernat serait bel et bien plus proche que jamais d’effectuer son grand retour à la compétition.

Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2020, Juan Bernat voit enfin le bout du tunnel. Et pour cause, après une convalescence compliquée, l’international espagnol a pleinement repris l’entraînement avec le groupe du PSG et serait désormais apte à effectuer son retour à la compétition. Et cela pourrait se produire dès ce week-end à l’occasion de la réception de Montpellier…

Juan Bernat pourrait être présent dans le groupe contre Montpellier