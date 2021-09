Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Donnarumma s'agace en interne !

Publié le 24 septembre 2021 à 10h15 par A.M.

Moins utilisé que Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma commencerait à s'inquiéter de la situation comme l'assurent certains de ses proches.

Cet été, le PSG a mené un recrutement impressionnant marqué notamment par l'arrivée de plusieurs joueurs libres, dont Gianluigi Donnarumma. Un recrutement qui a rapidement fait débat compte tenu du fait que Keylor Navas sortait de deux excellentes saisons dans les buts du PSG. Et depuis le début de saison, Mauricio Pochettino est confronté à cette concurrence bien que Mino Raiola ait récemment annonce que Donnarumma finirait par jouer : « Il n'y a pas de combat entre Gigio et Navas au PSG, Gigio jouera ».

Donnarumma commencerait à s'impatienter