PSG - Malaise : Navas, Donnarumma... L'énorme mise au point de Mino Raiola !

Publié le 17 septembre 2021 à 20h45 par D.M.

Malgré la concurrence de Keylor Navas au poste de gardien de but, l'agent de Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola, estimé que le portier italien obtiendra du temps de jeu au PSG.

Arrivé au PSG cet été, Gianluigi Donnarumma n’était pas sur la pelouse de Bruges en Ligue des champions ce mercredi. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a décidé de faire confiance à Keylor Navas, titulaire indiscutable à ce poste la saison dernière. Depuis son arrivée en France, le portier italien élu meilleur joueur du dernier Euro, n’a disputé qu’un seul match en Ligue 1, face à Clermont, alors que son concurrent était rentré tardivement de la trêve internationale. Mais malgré cette concurrence, Mino Raiola ne s’en fait pas.

« Gigio jouera »