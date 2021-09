Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Pochettino fait une grande annonce à ses gardiens !

Publié le 16 septembre 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que Keylor Navas a été privilégié à Gianluigi Donnarumma pour garder la cage du PSG mercredi soir à Bruges, Mauricio Pochettino assure qu’aucune hiérarchie n’est actée entre les deux hommes.

Recruté par le PSG durant le mercato estival, Gianluigi Donnarumma débarque avec l’étiquette de référence mondiale depuis ses performances XXL à l’Euro. Sacré meilleur joueur du tournoi, le gardien italien est pourtant relégué au second plan depuis son arrivée au PSG avec la présence de l’incontournable Keylor Navas, une nouvelle fois auteur de belles parades mercredi soir en Ligue des Champions à Bruges (1-1). Mais son statut de numéro 1 n’est pas assuré pour autant au PSG…

« J’ai pris cette décision pour ce match, mais… »