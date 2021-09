Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma... Leonardo met les choses au clair !

Publié le 15 septembre 2021 à 23h10 par A.D.

Alors qu'il dispose de deux grands gardiens, Mauricio Pochettino n'a pas encore fixé une hiérarchie stricte entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Interrogé sur la concurrence entre les deux portiers du PSG, Leonardo a fait passer un message clair.

Malgré les performances XXL de Keylor Navas depuis sa signature au PSG, Leonardo a profité de la fin du contrat de Gianluigi Donnarumma le 30 juin (avec le Milan AC) pour le recruter gratuitement. Avec l'arrivée du meilleur gardien de l'Euro, Mauricio Pochettino est confronté à un énorme casse-tête, devant trancher entre ses deux portiers. Mais pour le moment, l'Argentin ne souhaite pas instaurer une hiérarchie stricte entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. « Pour les gardiens, on décidera match après match. On est heureux d’avoir de la concurrence à ce poste. Cela bénéficie à tout le club. Les joueurs savent qu’en signant au PSG, il y a de la concurrence », a expliqué le coach du PSG lors de sa dernière conférence de presse.

«Tout le monde sait qu’ils sont à disposition et après c’est à l’entraîneur de choisir»