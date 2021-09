Foot - PSG

Ligue des Champions : Bruges atomisé par un PSG 4 étoiles ?

Publié le 13 septembre 2021 à 19h31 par La rédaction

Pour ses débuts en Ligue des Champions, le PSG version Lionel Messi pourrait être supersonique. Voici notre pronostic pour la première sortie européenne 2021-2022 de Paris.

Quand le PSG croise le chemin de Bruges, les Parisiens passent généralement une belle soirée. La double confrontation de 2019 a vu Paris sortir sans encaisser de but avec un 6-0 sans appel (avec un 5-0 en Belgique, doublé d’Icardi et triplé de Mbappé). Pas étonnant de voir le PSG grand favori de la prochaine rencontre entre les deux clubs. Notre partenaire, Barrière Bet , propose une cote largement à l’avantage des coéquipiers de Neymar à 1,21 (les cotes peuvent évoluer, cliquez pour pouvoir les suivre en direct). Pour ce match, Le 10 Sport ira chercher une cote bien plus pimpante !

Une nouvelle claque, quatre buts d’écart