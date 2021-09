Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur la signature de Lionel Messi !

Publié le 12 septembre 2021 à 22h15 par La rédaction

C’est peut-être le transfert le plus important du dernier mercato : Lionel Messi a signé au PSG. Karl-Heinz Rummenigge a livré son opinion sur le départ de l’Argentin du Barça.

Une arrivée inattendue, et des chiffres fous. Lionel Messi est arrivé cet été au PSG, alors que son contrat avec le FC Barcelone n’a pas pu être renouvelé. L’impact économique de sa présence dans le club de la capitale se fait déjà sentir, attirant de nouveaux sponsors. De son côté, Karl-Heinz Rummenigge s’est exprimé sur la perte de Lionel Messi pour La Liga.

«Je considère le départ de Messi comme un but contre-son-camp»