Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Le PSG touche le jackpot grâce à ses stars !

Publié le 10 septembre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 10 septembre 2021 à 11h40

Devenu une véritable marque mondiale au fil des années, le Paris Saint-Germain a la chance de pouvoir compter sur ses stars afin de décrocher de prestigieux partenariats.

Au moment de racheter le Paris Saint-Germain en 2011, QSI s’était fixé deux grands objectifs à accomplir avec le club de la capitale. Le premier était bien évidemment de monter une équipe à même de tout gagner sur la scène française et européenne. Le second, hautement symbolique, était de transformer l’écurie parisienne en une véritable marque mondiale, faisant ainsi du PSG un véritable outil de soft power pour le Qatar. Dans cette perspective, les pensionnaires du Parc des Princes se sont dotés d’une constellation de stars, Neymar, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Leo Messi, David Beckham, Marco Verratti, Angel Di Maria, Sergio Ramos, Thiago Silva ou Marquinhos pour ne citer qu’eux. Et si l’objectif sportif n’a été atteint qu’à moitié pour l’instant, le PSG ne parvenant pas encore à décrocher le graal qu’est la Ligue des champions malgré sa nette domination en France, autant dire que celui de devenir une marque mondiale a été accompli.

Neymar et Lionel Messi, symboles d’une expansion sans limites