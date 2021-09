Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme annonce de Sergio Agüero sur son transfert !

Publié le 10 septembre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Arrivé libre en provenance de Manchester City cet été, Sergio Agüero semblait surtout emballé à l’idée de vêtir le maillot du FC Barcelone tout en ayant conscience qu’il n’y toucherait pas le même salaire qu’en Angleterre.

À 33 ans, et alors qu’il est arrivé au terme de son contrat avec Manchester City en juin dernier, Sergio Agüero s’est néanmoins offert un nouveau challenge XXL au FC Barcelone. Le buteur argentin a signé pour deux ans du côté du Camp Nou, où il pensait retrouver au départ son ami Lionel Messi, finalement parti au PSG. Un départ brutal dû au contexte financier très délicat au sein du FC Barcelone, mais Agüero n’a pas fait de l’argent un critère prioritaire pour choisir sa destination comme il l’assure à la RAC1.

« J’ai dit que je ne me souciais pas de l’argent »