Mercato - Barcelone : L'étonnant aveu de Laporta sur le mercato...

Publié le 10 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Bien que le FC Barcelone ait vécu un mercato très compliqué, Joan Laporta semble globalement satisfait du travail du club Blaugrana.

Cet été, le FC Barcelone a vécu un mercato très frustrant lors duquel la priorité était de dégraisser est d'alléger la masse salariale. Une situation qui a même poussé Lionel Messi au départ, vers le PSG. Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Emerson Royal ou encore Ilaix Moriba sont également partis afin de réaliser des économies et renflouer les caisses catalanes. Malgré tout, le Barça s'est également renforcé avec les arrivées de Memphis Depay, Eric Garcia, Sergio Aguero ou encore Luuk De Jong. C'est la raison pour laquelle, Joan Laporta, président du club blaugrana , se montre satisfait.

«Je suis très satisfait de l'équipe»