Mercato - PSG : La nouvelle annonce du Barça sur le transfert avorté de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 9 septembre 2021 à 15h45 par Th.B.

Ayant témoigné à l'instar de Ronald Koeman et du reste de la planète football la tentative de dernière minute du Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé, Joan Laporta ne s'est pas montré aussi touché que l'entraîneur du FC Barcelone par la potentielle arrivée de l'attaquant du PSG à la Casa Blanca.

Au cours de la toute dernière semaine du mercato estival, le Real Madrid a tenté d’arracher Kylian Mbappé des mains du PSG en lui proposant une offre de 160M€, refusée par le club de la capitale comme son directeur sportif Leonardo le révélait à RMC Sport. Cependant, le Real Madrid serait revenu à la charge pour l’attaquant du PSG qui ne dispose d’un contrat courant que jusqu’en juin prochain et ce à deux reprises avec une ultime offre allant jusqu’à 200M€ bien que The Athletic ait nié une telle offensive. Entraîneur du FC Barcelone, rival historique du Real Madrid, Ronald Koeman a poussé un ouf de soulagement lors d’une interview à Mundo Deportivo mercredi. « Mbappé est l'un des meilleurs au monde et bien sûr, si un adversaire comme Madrid signe un joueur comme ça, il va être plus fort. J'espère que tous les bons joueurs, s'ils ne viennent pas au Barça, iront dans des équipes d'un autre championnat. Bien sûr ».

« Je respecte ce que font les autres clubs et ce sont leurs affaires »