Foot - Mercato

Mercato : Cette sortie intrigante sur le transfert de Cristiano Ronaldo...

Publié le 9 septembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Arrivé cet été depuis la Juventus, Cristiano Ronaldo devrait être un élément clé de Manchester United. Cependant, Dimitar Berbatov exprime quelques réserves…

Revenu à Manchester United en héros, Cristiano Ronaldo va bientôt jouer ses premières minutes sous le maillot mancunien. À ses côtés en attaque, il y a du beau monde. Entre Rashford, Greenwood, Sancho, Cavani et Martial, les places de titulaire seront chères. Ce qui pourrait être un problème selon Dimitar Berbatov.

« Un problème de luxe »