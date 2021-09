Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann aurait fait une grosse annonce en privé !

Publié le 9 septembre 2021 à 10h30 par A.M.

De retour à l'Atlético de Madrid deux ans après son départ, Antoine Griezmann ne cache pas sa joie en coulisses de retrouver le club qui lui avait permis d'évoluer à son meilleur niveau.

Après deux saisons plus que poussives au FC Barcelone, Antoine Griezmann a finalement décidé de retourner à l'Atlético de Madrid où il est prêté avec option d'achat. Et rapidement, l'attaquant français a affiché sa joie aux médias du club madrilène : « Je suis très heureux, très heureux, avec un sourire d'une oreille à l'autre. Je n'ai pas dormi pendant dix jours en attendant ce moment et j'en profite au maximum avec ma famille ». Il faut dire que la natif de Mâcon ne semblait pas épanoui au Barça et fait son retour dans un club où il a toujours brillé entre 2014 et 2019.

Griezmann affiche sa joie en privé