Mercato - Barcelone : Koeman fait passer un message à Laporta pour son avenir !

Publié le 9 septembre 2021 à 7h00 par La rédaction

Plus d’un an après son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait prolonger son contrat. C’est en tout cas le souhait de l’entraineur néerlandais.

Ronald Koeman va entamer sa deuxième saison sur le banc du FC Barcelone. Malgré des résultats en demi-teinte lors du dernier exercice qui s’est soldé par une troisième place en Liga, Joan Laporta a préféré miser sur la continuité et de conforter le technicien néerlandais. Pour l’instant, le Barça a obtenu 2 victoires et concédé un match nul en 3 journées de championnat.

« Tout dépendra des résultats »