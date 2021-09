Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, la page Lionel Messi est tournée !

Publié le 9 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Orphelin de Lionel Messi qui s’en est allé au PSG, le FC Barcelone pourrait s’en sortir d’après Ronald Koeman et notamment grâce à Ansu Fati et Memphis Depay.

À la surprise générale, le FC Barcelone annonçait le départ de Lionel Messi le jeudi 5 août dernier en raison de son incapacité à financièrement assumer le futur salaire de l’Argentin pourtant diminué de 50%. Quelques jours plus tard, Messi signait un contrat de deux ans avec une troisième saison en option au PSG. De quoi laisser un gros vide au FC Barcelone qui a perdu son numéro 10, maillot que Ansu Fati a hérité. Et pour Ronald Koeman, l’international espagnol de 18 ans est une grande promesse pour l’avenir du FC Barcelone. « Si j’ai de grands espoirs pour le retour d’Ansu Fati ? Tout à fait. Je le connais très bien et je sais ce qu'il peut nous apporter. En tout cas, il ne faut pas se précipiter avec lui et appliquer la philosophie du "risque zéro". Il est hors service depuis longtemps et il n'y a pas d'urgence. Il y a encore beaucoup à faire. Il en va de même pour Coutinho ». Mais Fati n’est pas le seul à pouvoir oeuvrer dans la succession du nouvel attaquant du PSG.

Ansu Fati et Memphis Depay pour succéder à Lionel Messi