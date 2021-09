Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cette opération surprise, le Barça avait tout prévu !

Publié le 9 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Bien que Luuk De Jong soit arrivé dans les dernières heures du mercato, Ronald Koeman révèle qu'il avait tout prévu depuis plusieurs semaines.

En quête d'un avant-centre cet été, le FC Barcelone a obtenu la signature libre de Sergio Agüero qui est toutefois blessé. Par conséquent, Ronald Koeman souhaitait attirer un nouveau joueur à ce poste, d'autant plus qu'Antoine Griezmann est retourné à l'Atlético de Madrid. Mais il a fallu attendre les dernières secondes du mercato afin de valider l'arrivée de Luuk De Jong, prêté par le Séville FC. Et pourtant, l'entraîneur du Barça révèle que cela fait plusieurs semaines qu'il travaille ce dossier.

«Dès le premier jour, j'ai dit au club que j'aimerais avoir un joueur comme lui»