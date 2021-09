Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’arrivée d’Ancelotti est déjà validée… par le FC Barcelone !

Publié le 9 septembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Tout juste revenu sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti fait quasiment l’unanimité. Son confrère du FC Barcelone Ronald Koeman a également salué le retour du technicien italien.

Suite au départ de Zinédine Zidane, le Real Madrid s’est mis à la recherche d’un nouvel entraineur avec un profil expérimenté. La Casa Blanca s’est tournée vers un nom bien connu du club : Carlo Ancelotti. Le technicien était déjà passé par le Real Madrid entre 2013 et 2015 et avait notamment rapporté la dixième Ligue des Champions du club madrilène. Pour l'heure, le choix de Florentino Perez d’installer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid plaît en Espagne, y compris à Barcelone.

« Madrid avait besoin d'un tel profil »