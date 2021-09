Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'amusante sortie de l'Atlético sur le départ de Griezmann !

Publié le 8 septembre 2021 à 23h00 par A.D.

Lors de l'été 2019, Antoine Griezmann a quitté l'Atlético pour signer au FC Barcelone. Et pourtant, sa compagne lui avait conseillé de rester chez les Colchoneros. Alors qu'Antoine Griezmann vient de faire son retour à Madrid, Enrique Cerezo lui a dit ce mercredi qu'il aurait dû écouter l'avis d'Erika Choperena.

Lors du mercato estival 2018, Antoine Griezmann a hésité entre rejoindre le FC Barcelone et rester à l'Atlético. Dans le documentaire La Décision , sa compagne lui a conseillé de continuer son aventure avec les Colchoneros . « Si tu gagnes la Ligue des champions là-bas, tu seras toujours un de plus ; si tu la gagnes ici, tu entreras dans l'histoire » , avait déclaré Erika Choperena à Antoine Griezmann. Et s'il est finalement resté une saison de plus à Madrid, le Français a tout de même signé au Barça à l'été 2019, avant de revenir à l'Atlético cet été.

«Tu aurais dû écouter Erika»