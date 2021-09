Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Simeone envoie un message fort à Griezmann !

Publié le 8 septembre 2021 à 7h30 par A.D.

Dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético. Un retour qui comble de bonheur le défenseur des Colchoneros, Mario Hermoso.

En difficulté au FC Barcelone depuis sa signature à l'été 2019, Antoine Griezmann a décidé de revenir sur ses pas. Alors que le Barça est en grande difficulté sur le plan financier, le champion du monde français a fait son retour à l'Atlético dans les derniers instants du mercato estival. Lors d'un entretien accordé à Vamos , Mario Hermoso s'est livré sur le rapatriement d'Antoine Griezmann chez les Colchoneros . Et le défenseur de Diego Simeone est très heureux de voir le Français revenir en terres madrilènes.

«Le retour de Griezmann est spécial, c'est un joueur exceptionnel»