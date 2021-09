Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a été snobé par une ancienne star du PSG !

Publié le 8 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le nom de David Luiz ait été lié à l’OM, l’ancien défenseur du PSG ne débarquera pas au club phocéen dans les prochaines semaines.

Malgré les venues de multiples défenseurs lors du dernier mercato estival, l’OM a gardé un oeil sur David Luiz, libre de tout contrat. Et dernièrement, la porte a demeuré ouverte pour l’ancien joueur du PSG et d’Arsenal qui est sans club depuis son départ des Gunners en juin dernier, puisque la Lazio se serait retirée de la course à la signature de Luiz. Cependant, il ne faudrait pas compter sur une arrivée de David Luiz à l’OM, ou du moins, ne plus y compter.

David Luiz à l’OM, c’est fini !