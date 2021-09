Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : David Luiz ne viendra pas à l’OM

Publié le 7 septembre 2021 à 11h13 par Alexis Bernard mis à jour le 7 septembre 2021 à 11h14

Selon nos informations, l’OM continuait encore récemment de signer David Luiz. Mais les négociations n’aboutiront pas avec le Brésilien.

Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont tenté, tout l’été, de convaincre David Luiz de venir à l’OM. Encore très récemment, l’écurie marseillaise a relancé le Brésilien pour tenter de trouver une solution, comme les Marseillais l'ont fait pour Amine Harit. Libre de tout contrat, David Luiz a écouté les nombreuses propositions marseillaises. Mais selon nos informations, il ne viendra pas à l’OM. Comme il ne signera pas, non plus, à Salernitana, avec Franck Ribéry. Son destin devrait plutôt s’écrire au Brésil, avec un retour dans son pays natal.