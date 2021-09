Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel au sommet pour le nouveau coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 7 septembre 2021 à 10h15 par A.C.

Après Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain pourrait chiper un nouveau joueur au Milan AC avec Franck Kessié... même s’il n’est pas seul sur le coup !

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été renforcé cet été, avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool. Pourtant, Leonardo n’aurait pas voulu s’arrêter là ! Plusieurs sources assurent que le directeur sportif du PSG lorgnait Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga, qui a finalement rejoint le Real Madrid. Ces derniers jours, une ancienne piste a toutefois refait surface avec Franck Kessié. En fin de contrat au Milan AC, l’Ivoirien serait particulièrement intéressé par l’offre du PSG et son arrivée pourrait même se faire dès le prochain mercato hivernal.

Le PSG et Tottenham au coude à coude