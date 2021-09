Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce nouveau coup à la Donnarumma !

Publié le 6 septembre 2021 à 21h45 par A.D.

Après Gianluigi Donnarumma, le PSG voudrait chiper un autre joueur au Milan AC pour 0€ : Franck Kessie. En fin de contrat le 30 juin, l'international ivoirien serait de plus en plus loin d'une prolongation. Alors que Franck Kessie exigerait un contrat de 8M€, les Rossoneri ne compteraient pas lui offrir un salaire supérieur à 6,5M€.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de la fin de contrat de Gianluigi Donnarumma avec le Milan AC pour le recruter librement et gratuitement. Le 1er juillet prochain, Leonardo voudrait faire la même chose avec Franck Kessie. Alors que l'international ivoirien est dans sa dernière année de contrat, le directeur sportif du PSG aimerait boucler un nouveau coup à 0€. Et il aurait de plus en plus de chances d'obtenir gain de cause, puisque le Milan AC et Franck Kessie ne devrait pas trouver d'accord pour prolonger.

Le Milan AC campe sur ses positions pour Kessie