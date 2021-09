Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau deal XXL orchestré par Leonardo ?

Publié le 6 septembre 2021 à 9h45 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble déjà s’être penché sur le prochain mercato hivernal.

Si le Paris Saint-Germain mérite une excellente note pour son recrutement, on ne peut pas en dire autant au sujet des ventes. Attendu au tournant, Leonardo ne s’est pas vraiment montré brillant, puisqu’à part Mitchel Bakker vendu pour 7M€ au Bayer Leverkusen, il n’a bouclé que des prêts. Cela a notamment été le cas pour Pablo Sarabia au Sporting, Arnaud Kalimuendo au RC Lens, Timothée Pembélé aux Girondins de Bordeaux et Marcin Bulka à l’OGC Nice. Les départs devraient donc être une des préoccupations principales cet hiver pour Leonardo, qui ne manque pas d’idées pour continuer à renforcer le PSG.

Paredes et/ou Icardi pour Kessié