Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Ronaldo... Leonardo est passé à côté d'une occasion en or !

Publié le 6 septembre 2021 à 10h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, le PSG aurait tout fait pour le retenir cet été. Sachant que son numéro 7 serait parti pour quitter le club librement et gratuitement, Leonardo aurait pu se jeter sur Cristiano Ronaldo pour compenser son futur départ. Toutefois, le directeur sportif du PSG a laissé filer CR7 vers Manchester United.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat le 1er juillet. Toutefois, le club de la capitale n'a pas saisi l'opportunité de le vendre lors du dernier mercato estival Malgré deux offres du Real Madrid - d'environ 160M€ et 180M€ - le PSG a préféré bloquer le départ de Kylian Mbappé cet été. Et pourtant, l'écurie parisienne risque de voir son numéro 7 partir librement et gratuitement. Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait pu s'offrir les services de Cristiano Ronaldo, mais il n'a pas fait le nécessaire pour rafler la mise.

Le PSG a manqué l'énorme coup CR7