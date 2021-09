Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Donnarumma fait passer un énorme message !

Publié le 6 septembre 2021 à 8h15 par D.M.

Après la rencontre face à la Suisse, Gianluigi Donnarumma est revenu sur son arrivée à Paris et sur son envie d'évoluer aux côtés de joueurs comme Neymar ou Lionel Messi.

Le PSG n’a pas souhaité manquer cette occasion unique de recruter l’un des meilleurs gardiens de la planète football gratuitement. Alors qu’il ne parvenait pas à prolonger son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma n’a eu d’autres choix que de trouver une nouvelle équipe pour poursuivre sa carrière et a vite trouvé un accord avec le PSG. Arrivé dans la capitale cet été, le champion d’Europe devra affronter la concurrence de Keylor Navas, très performant sous le maillot parisien la saison dernière. Mais malgré cette compétition, Donnarumma ne regrette pas son choix.

« C'est un grand honneur de faire partie d'une grande équipe, je suis très heureux là-bas »