Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut faire un nouveau coup de maître !

Publié le 6 septembre 2021

Alors que le PSG s’est montré très actif sur le marché des joueurs libres cet été, Leonardo devrait réitérer cette expérience pour le prochain mercato estival et notamment avec Franck Kessié.

Au cours du dernier mercato, le PSG a frappé très fort en recrutant pas moins de quatre joueurs qui étaient libres de tout contrat dont Lionel Messi et Sergio Ramos. Et alors que le marché estival des transferts vient seulement de fermer ses portes la semaine dernière, la direction sportive parisienne dirigée par Leonardo se pencherait déjà sur la suite et les prochaines périodes de recrutement. Et en plus de la succession de Kylian Mbappé, le PSG aimerait boucler un nouveau coup à 0€.

Leonardo bien dans le coup pour Kessié

Depuis quelque temps, le nom de Franck Kessié est lié au PSG et calciomercato.com a confirmé la tendance ces dernières heures. Il est stipulé par le portail transalpin que le Paris Saint-Germain en pincerait bel et bien pour l’Ivoirien qui est entré dans l’ultime année de son contrat au Milan AC qui prendra fin en juin prochain. Dès l’ouverture du mercato hivernal, le PSG sera dans la possibilité de discuter avec le joueur du Milan AC et ses représentants afin de s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat.