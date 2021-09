Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme choix de Kurzawa est validé !

Publié le 6 septembre 2021 à 4h00 par La rédaction

Passé proche du départ, Layvin Kurzawa a finalement décidé de rester au PSG. Un choix que Fabrice Pancrate comprend parfaitement.

Bien qu'il ait prolongé son contrat il y a un an, Layvin Kurzawa a été poussé au départ cet été par le PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien Monégasque était déjà derrière Abdou Diallo et Juan Bernat dans la hiérarchie, et l'arrivée de Nuno Mendes n'arrange rien pour Layvin Kurzawa qui a décidé de rester au PSG. Et pourtant, le latéral gauche aurait pu rejoindre l'OL et Galatasaray cet été, deux propositions qu'il a toutefois déclinées. Et Fabrice Pancrate le comprend.

«Je peux vous garantir que, même pour couper les citrons, je ne bouge pas»