Mercato - PSG : Ramos, Kimpembe… Kehrer a les idées claires pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2021 à 18h15 par Th.B.

Alors qu’il revient en forme depuis le début de saison, Thilo Kehrer compterait prouver qu’il peut régulièrement postuler à une place de titulaire au sein de la défense centrale du PSG.

Cet été, le PSG a recruté Sergio Ramos qui était libre de tout contrat à compter du 30 juin dernier, de quoi ajouter de la concurrence au sein de la charnière centrale du Paris Saint-Germain qui comptait déjà Marquinhos, Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer notamment alors qu’Abdou Diallo a souvent évolué dans le couloir gauche de l’arrière garde parisienne. En ce qui concerne Presnel Kimpembe, le champion du monde tricolore se poserait de sérieuses questions sur son avenir en coulisse au PSG selon RMC Sport. En ce début de saison, en partie en raison des vacances prolongées de certains joueurs ayant participé à l’Euro et à la Copa America, Thilo Kehrer a été un titulaire indiscutable dans la charnière centrale du PSG lors du Trophée des champions et des quatre premières journées de Ligue 1. Ses performances ont notamment été saluées par les observateurs.

Kehrer veut s'installer dans la durée dans la défense du PSG !