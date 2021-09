Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne relance totalement le feuilleton Icardi !

Publié le 5 septembre 2021 à 13h10 par D.M.

La Juventus pourrait décider de recruter un attaquant dans les prochains mois et pourrait bien décider de relancer la piste Mauro Icardi.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo a pris la décision de quitter la Juventus. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 3 septembre dernier, le PSG a discuté son entourage, mais c’est finalement Manchester United qui a raflé la mise au terme d’un feuilleton qui aura connu de nombreux rebondissements. Pour le remplacer, la Juventus aurait étudié la piste menant à Mauro Icardi. Recruté par le PSG en 2019, l’attaquant argentin a réalisé une dernière saison décevante dans la capitale et a été annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs lors du dernier mercato estival.

« Un Icardi pourrait arriver à la Juventus »