Mercato - Barcelone : Le burofax de Lionel Messi est enfin dévoilé !

Publié le 5 septembre 2021 à 11h30 par Th.B.

Dans la foulée de l’humiliation subie face au Bayern Munich en Ligue des champions à l’été 2020, Lionel Messi demanda à quitter le FC Barcelone en activant une clause présente dans son contrat lui permettant de le rompre et ce de manière unilatérale. Mundo Deportivo a publié le burofax envoyé par l’Argentin aux bureaux de la direction du Barça.

Le 24 août 2020, soit quelques jours après l’élimination humiliante du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions à Lisbonne face au Bayern Munich dans le cadre du Final 8 (8-2), Lionel Messi sortait de son silence total, mais pas par la manière la plus banale. En effet, le capitaine du FC Barcelone de l’époque n’avait pas simplement pris la parole dans les médias afin de faire un point sur la situation et de promettre que la C1 reviendrait au Camp Nou comme il avait pu le faire par le passé lors du Trophée Gamper. Non, le sextuple Ballon d’or avait cette fois-ci envie de rompre ses liens avec son club de toujours en exerçant une clause dans son contrat lui permettant d’y mettre un terme de manière unilatérale bien que son engagement envers le FC Barcelone le liait au club blaugrana jusqu’en juin 2021. Pour ce faire, Lionel Messi avait envoyé un burofax transmis à l’adresse de son bureau, à savoir sur l’Avenida Diagonal à Barcelone à l’attention de Josep Maria Bartomeu, alors président, et à l’adresse des locaux du club culé à Calle Arístides Maillol à 18h19 le 24 août. Dans ce communiqué partagé ce dimanche par Mundo Deportivo , Lionel Messi n’y était pas allé par quatre chemins en annonçant la couleur d’entrée. « Par la présente, et conformément aux dispositions de la clause 3.1. du contrat du 25 novembre 2017, j'exprime ma volonté de mettre fin à mon contrat de travail de footballeur professionnel avec effet au 30 août 2020 ».

« J'exerce mon droit de résilier le contrat avec effet au 30 août 2020 »