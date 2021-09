Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a voulu détruire le rêve de Doha !

Publié le 4 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Cet été, le PSG a frappé un énorme coup en s’attachant les services du sextuple Ballon d’or contre la modique somme de 0€ au niveau de l’indemnité du transfert. Néanmoins, le club de la capitale aurait bel et bien tenté de renouveler le contrat de Lionel Messi qui était arrivé à expiration en juin dernier.

C’était le gros feuilleton du début du mois d’août. Alors que tout portait à croire qu’il allait prolonger son contrat au FC Barcelone, ayant fait de cette option sa priorité, Lionel Messi recevait une bien surprenante nouvelle à son retour de vacances le 4 août dernier. En effet, le président du Barça Joan Laporta révélait alors à son entourage qu’une prolongation de contrat n’était finalement pas possible, lui qui était libre depuis le 30 juin, en raison des finances du FC Barcelone. Résultat ? Le PSG a saisi cette opportunité en or et s’est attaché les services de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde. Cependant, le FC Barcelone aurait tenté de jouer un sale tour de dernière minute au PSG.

« Le club a voulu se rattraper et a tenté de le prolonger in extremis »