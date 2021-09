Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce gros échec de Longoria qui va poser problème à Sampaoli…

Publié le 4 septembre 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que l'OM n'a pas réussi à recruter d'attaquant cet été, la situation risque de se compliquer compte tenu du fait qu'Arkadiusz Milik sera absent encore quelques temps.

Cet été, Pablo Longoria n'a pas chômé. Sur tous les fronts, l'entraîneur de l'OM a bouclé le recrutement de 12 joueurs à savoir Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Cependant, malgré son forcing pour trouver un avant-centre, l'OM n'a pas trouvé le remplaçant de Dario Benedetto prêté à Elche. Une situation qui pourrait bientôt poser problème.

Milik absent encore un mois ?